"To jest dla nas bardzo duży problem, bo na te wszystkie szczepionki byli zapisani ludzie"

We wtorek do Polski dotarło 136 tysięcy dawek szczepionki Johnson&Johnson. Jest to znacznie mniejsza dostawa niż planowano. - Według producenta przyczyną jest oczekiwanie na decyzje EMA [Europejska Agencja Leków - red.] w sprawie dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym preparatów pochodzących z amerykańskiej linii produkcyjnej - wyjaśniał Kuczmierowski. We "Wstajesz i wiesz" mówił, że "Johnson&Johnson to jest specyficzna sytuacja, ponieważ myśmy do tej pory w ostatnich dwóch dostawach dostali 450 tysięcy mniej szczepionek niż Johnson&Johnson deklarował".