Decyzja czy rekomendacja? Dwóch ministrów, dwie konferencje, wątpliwości wokół szczepień

Chcemy wydłużyć czas pomiędzy podawaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki – oznajmił w czwartek szef kancelarii premiera, pełnomocnik rządu ds. szczepień na COVID-19 Michał Dworczyk . Wyjaśniał, że już od przyszłego tygodnia druga dawka szczepionki AstraZeneki będzie podawana po 12 tygodniach, a Pfizera po 42 dniach od pierwszej dawki. Gdy jednak dziennikarze na piątkowej konferencji prasowej zaczęli dopytywać ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o szczegóły tej zmiany, ten odparł, że to jeszcze nie decyzje, tylko rekomendacje.

- Na razie nie ma podjętej żadnej decyzji. Jest rekomendacja Rady Medycznej, którą przedstawił wczoraj pan minister Dworczyk - powiedział Niedzielski. - Jeżeli ta decyzja będzie podjęta, to zostanie podjęta z poszanowaniem praw pacjentów, w szczególności osób, które mają już umówione terminy - zapewnił.

A co z ozdrowieńcami?

Podobna wątpliwość - czy mamy do czynienia już z decyzją, czy ciągle jeszcze tylko z rekomendacją - zarysowała się także w innej kwestii: szczepień ozdrowieńców. W czwartek minister Michał Dworczyk zapowiedział, że "osoby po przebytym zakażeniu koronawirusem będą szczepione jedną dawką po sześciu miesiącach od zakażenia". Również w tym przypadku szef KPRM przekazał, że takie są rekomendacje Rady Medycznej, "wynikające z aktualnego stanu badań nad wirusem i szczepionką".

Pytany o to w piątek szef resortu zdrowia zastrzegł, że "jeżeli o chodzi o kwestie modelu czy charakteru, w jakim szczepimy, to na razie żadna decyzja nie została podjęta".

- Rada Medyczna rzeczywiście zarekomendowała szczepienie ozdrowieńców jedną dawką, i to w okresie sześciu miesięcy po odnotowaniu dodatniego wyniku. Ta rekomendacja została przeze mnie przedstawiona organom formalnym przy ministrze zdrowia, to jest zespołowi do spraw szczepień. Jednocześnie poprosiłem Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o przebadanie literatury w tym zakresie i badań, które będą pozwalały mi podjąć decyzję – wyjaśnił.