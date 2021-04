Minister zdrowia o zakażeniach wśród zaszczepionych. "Poziom ochrony przekracza 99 procent"

Do tej pory w grupie ponad 5,5 miliona zaszczepionych jedynie 51 tysięcy osób wykazało dodatni wynik testu na COVID-19 - napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, ponad połowa tych zakażeń nastąpiła w okresie do 14 dni po pierwszej dawce.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w niedzielny poranek na Twitterze opublikował dane przedstawiające zachorowania na COVID-19 wśród osób, które przyjęły co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi.

"Do tej pory w grupie ponad 5,5 miliona zaszczepionych jedynie 51 tysięcy osób wykazało dodatni wynik testu na COVID-19, czyli 0,9%. Ponad połowa tych zakażeń nastąpiła w okresie do 14 dni po pierwszej dawce. Oznacza to w uproszczeniu, że poziom ochrony przekracza 99 procent" - napisał minister zdrowia.