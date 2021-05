"Osoby powyżej 80. roku życia powinny jeszcze pamiętać, ile dały szczepienia"

W Polsce do 8 maja wykonano łącznie ponad 13,4 miliona szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 3 579 910 osób. Najstarsi Polacy mogli rejestrować się na szczepienie już w styczniu. Według danych European Centre for Disease Prevention, dotąd w naszym kraju w ten sposób zaszczepiono 48,4 procent 80-latków.

Liczba niezaszczepionych "troszkę przerażająca"

Pytana, jak przekonać tych ludzi do szczepienia, powiedziała, że "z jednej strony trzeba przypomnieć, że argument, który czasami te osoby przedstawiają, że nigdzie nie wychodzą, że nie mają kontaktu, żeby się zarazić, nie jest prawdziwy".

- Nie muszą nawet opuszczać domu, ale ktoś jednak do nich przychodzi, robią zakupy, bądź ktoś te zakupy przynosi. Jeśli oni nie wyjdą i nie zarażą się na zewnątrz, to ktoś może po prostu przynieść ten wirus do nich, zupełnie nieświadomie – zauważyła.