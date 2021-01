Niedzielski o szczepieniu prokuratorów: Decyzje są kolegialne. Trudno mówić o presji, bo ona jest ciągła

Ciągle dyskutujemy o tym, jak ustalać kolejność szczepień. Są argumenty z różnych stron, to wszystko musi być ważone przez cały rząd, a nie tylko ministra zdrowia - mówił w TVN24 Adam Niedzielski. Komentował w ten sposób włączenie prokuratorów do pierwszego etapu szczepień przeciwko COVID-19. Dodał, że takie decyzje "są podejmowane kolegialnie" i "trudno mówić, że jest presja, bo presja ciągle istnieje, z różnych stron".

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 stycznia doprecyzowano kolejność szczepień w ramach etapu zero i etapu pierwszego. Do grupy pierwszej, która obejmuje między innymi seniorów, nauczycieli i służby mundurowe, dopisano prokuratorów. 20 stycznia rząd poinformował, że do tej grupy zostaną również włączone osoby z chorobami przewlekłymi. Mają one być szczepione w etapie 1b, czyli między seniorami a służbami i nauczycielami.