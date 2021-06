"Od dziś zaczynamy akcję dzwonienia do osób, które jeszcze się nie zaszczepiły"

Widzimy spadek zainteresowania szczepieniami - powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak przekazał, w związku z tym rozpoczyna się akcja dzwonienia do osób, które jeszcze się nie zaszczepiły. Dodał, że w najbliższym czasie "będzie wykonane około milion połączeń".

W piątek na konferencji prasowej w Białymstoku minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że "od dzisiaj zaczynamy akcję dzwonienia do tych osób, które się jeszcze nie zaszczepiły". - Będzie wykonane około milion połączeń w najbliższym czasie. Proszę nie być zaskoczonym, jeśli te osoby, które nie są jeszcze zaszczepione, otrzymają telefon od takiego call center zarządzanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia - mówił minister zdrowia.

Jak dodał, "chcemy dotrzeć do tych, którzy się jeszcze nie zaszczepili, dać im możliwość". - Nie będą musieli wykonać praktycznie żadnego kroku, tylko odpowiedzieć na pytanie, a już konsultant na infolinii umówi bezpośrednio takiego pacjenta - dodał Niedzielski.

"Widzimy spadek zainteresowania szczepieniami"

Minister zdrowia mówił, że "widzimy spadek zainteresowania szczepieniami". - Mówiłem, że czerwiec będzie tym miesiącem, kiedy dojdzie do pewnego przesilenia, kiedy to już nie ludzie będą czekać na szczepienia, tylko szczepienia będą czekały dla ludzi - powiedział.

Niedzielski wyraził nadzieję, że akcja szczepień doprowadzi do odporności populacyjnej. - Ja przypominam, wszystkie wyniki badań mówią, że na przykład w kontekście wariantu Delta to właśnie szczepienie jest dobrze zabezpieczającym środkiem, bo ono chroni w ponad 90 procentach przed hospitalizacją i ciężkim przebiegiem, więc to są realne efekty - powiedział.