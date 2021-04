Dworczyk zapowiada pierwszą dostawę szczepionki Johnson&Johnson "przed planowym wcześniej terminem"

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował w czwartek wieczorem, że pierwsza partia 120 tysięcy szczepionek Johnson&Johnson ma trafić do Polski w połowie przyszłego tygodnia.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w czwartek podczas wizyty w Skierniewicach, że będzie rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Zapowiadał, że poruszy temat zwiększenia dostaw szczepionek do Polski.

W czwartek wieczorem szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk poinformował na Twitterze o pierwszej planowanej dostawie preparatu firmy Johnson&Johnson do Polski. "Od miesięcy premier Mateusz Morawiecki interweniuje w UE ws. przyspieszenia dostaw szczepionek do Polski. Dziś kolejna rozmowa premiera z przewodniczącą Ursulą von der Leyen. Pierwsza partia - 120 tys. szczepionek Johnson&Johnson ma trafić do Polski już w połowie przyszłego tygodnia, przed planowym wcześniej terminem" - napisał Dworczyk.