Konferencja pełnomocnika do spraw szczepień Michała Dworczyka

Po godzinie 11.30 rozpoczęła się konferencja Michała Dworczyka, szefa kancelarii premiera i pełnomocnika do spraw szczepień przeciwko COVID-19.

Również od piątku wszyscy pełnoletni obywatele mogą wypełnić formularz i zgłosić chęć zaszczepienia, ale to nie oznacza jeszcze rejestracji. To informacja dla władz, że jesteśmy takim szczepieniem zainteresowani i kiedy tylko nasza grupa zostanie włączona do szczepienia, dostaniemy maila z e-skierowaniem.