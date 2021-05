"Od tej kampanii będzie zależał nasz powrót do normalności". Sportowcy i aktorzy na "Ostatniej prostej"

W piątek na stadionie PGE Narodowym w Warszawie premier Mateusz Morawiecki zainaugurował kampanię "Ostatnia prosta", która ma zachęcić do szczepień przeciw COVID-19. - Tym, którzy się jeszcze nie zaszczepili, chciałbym powiedzieć, że to jedyna droga do pozbycia się ograniczającej nas pandemii. Proszę i zachęcam - rejestrujmy się na szczepienia - zaapelował szef rządu.

"Największa kampania profrekwencyjna"

Podczas konferencji prasowej pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk przekonywał, że będzie to największa w historii kampania profrekwencyjna. - Największa i też jedna z najważniejszych, bo od niej będzie zależał nasz powrót do normalności - mówił. - Bardzo dziękujemy wszystkim sportowcom, którzy wzięli w niej udział, bo to głównie na nich oparta jest ta kampania, która ma doprowadzić do zaszczepienia, do uzyskania odporności zbiorowej - mówił szef KPRM. Jak zaznaczył, będzie to między innymi kampania w mediach tradycyjnych i na billboardach. - Od poniedziałku będziemy przekazywać specjalne oferty samorządom i placówkom podstawowej opieki zdrowotnej, oferty, dzięki którym - wierzymy - szczepienia w grupach tych najważniejszych, najbardziej potrzebujących, czyli wśród osób powyżej 60. roku życia, przyspieszą - mówił Dworczyk.