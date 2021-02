Dworczyk: zaszczepiliśmy już 94 procent lekarzy, którzy zgłosili taką chęć

W Polsce wykonano już blisko 1,2 miliona szczepień przeciwko COVID-19. Wpisuje się to w nasz program zaszczepienia trzech milionów Polaków do końca kwartału - powiedział szef kancelarii premiera, pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Przekazał, że 94 procent lekarzy, którzy zgłosili taką chęć, zostało już zaszczepionych. Poinformował również, że "przed 10 lutego" rząd spodziewa się dostawy szczepionki wyprodukowanej przez firmę AstraZeneca.