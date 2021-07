Minister zdrowia jedzie do jednej z najsłabiej wyszczepionych gmin

- Najważniejszym obecnie dla ministra zdrowia celem jest możliwie szybkie zwiększenie liczby zaszczepionych Polaków, by zapobiec wzrostowi transmisji wirusa w najbliższych dniach i tygodniach. Widzimy, że wzrost zakażeń już się realizuje. Gdzie będzie szczyt możliwej czwartej fali, zależy tylko i wyłącznie od nas, od społeczeństwa i naszej odpowiedzialności za siebie i innych - powiedział rzecznik.

Jeżowe jest na czwartym miejscu od końca wśród gmin pod względem zaszczepienia. Dane Ministerstwa Zdrowia mówią, że w pełni zaszczepionych jest tam 1,8 tysiąca mieszkańców. Poziom zaszczepienia to 17,8 procenta.

Koronawirus w Polsce. Ile szczepień wykonano?

Do niedzieli podano 33 739 742 dawki różnych szczepionek przeciw COVID-19. Pierwszą dawką wykonano 18 048 311 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 16 960 975 osób - to zaszczepieni jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson lub drugą dawką szczepionek firm AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech.

Do Polski dostarczono do tej pory ponad 40 832 000 dawek szczepionek. W poniedziałek planowana jest dostawa 1,5 miliona dawek preparatu od Pfizer/BioNTech.

Wariant Delta w Europie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Europejskie Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wydały w ubiegły piątek komunikat, w którym ostrzegają, że rośnie liczba zakażeń wariantem Delta koronawirusa. Przeważa on już w 19 krajach Europy. Obie organizacje zalecają przyspieszenie szczepień.