Dom dziecka umożliwił podopiecznym szczepienia. Posłowie klubu PiS chcieli wyjaśnień

Na dom dziecka, którego dyrekcja zadbała o bezpieczeństwo podopiecznych, proponując im szczepienia przeciw COVID-19, spadła fala hejtu ze strony antyszczepionkowców. Ministerstwo Zdrowia zachęca do szczepień, tymczasem poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski i przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu Anna Maria Siarkowska z klubu Prawo i Sprawiedliwość pojawili się w placówce i chcieli wyjaśnień w sprawie "sygnałów" o "zmuszaniu" do szczepień. "Jak długo państwo polskie będzie tolerowało ataki hejterskie, tym razem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, która zadbała o bezpieczeństwo dzieci"? - pyta dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej.

Jeden z domów dziecka w województwie pomorskim przystąpił w ostatnim czasie do programu szczepień przeciwko COVID-19 pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Jak donoszą lokalne media, po tej decyzji na placówkę spadła fala hejtu ze strony antyszczepionkowców.

Dyrekcja podkreśla, że decyzja najstarszych, pełnoletnich wychowanków domu dziecka o szczepieniu była dobrowolna, a decyzje chętnych do szczepienia się dzieci powyżej 12. roku życia, które mogą przyjmować preparaty przeciw COVID-19, zostały skonsultowane z ich opiekunami prawnymi.

Grzesiowski: jak długo państwo polskie będzie tolerowało ataki hejterskie?

Do sprawy szczepień w tej placówce odniósł się doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19. Na Twitterze napisał: "Jak długo państwo polskie będzie tolerowało ataki hejterskie, tym razem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, która zadbała o bezpieczeństwo dzieci, proponując im szczepienia przeciw COVID-19?".

Kontrola poselska Kowalskiego i Siarkowskiej. "Na pewno tej sprawy tak nie zostawimy"

Z interwencją poselską w sprawie szczepień w tej placówce udali się we wtorek poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski oraz posłanka klubu Prawa i Sprawiedliwości Anna Maria Siarkowska, która jest przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu (powołanego w maju 2021 roku).

Stojąc przed domem dziecka, Siarkowska mówiła, że "mieszkają tutaj dzieci, co do których mieliśmy doniesienia, że były zmuszane do szczepień przeciw COVID-19". - Nie informowano ich przedstawicieli ustawowych, opiekunów prawnych o tym, że będą szczepione. Czy tak jest rzeczywiście, tego się nie dowiemy - dodała.