Szefowie klubów na rozmowie z premierem

We wtorek po godzinie 9 rozpoczęło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych poświęcone programowi szczepień. Uczestniczą w nim przedstawiciele: Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Konfederacji.

W spotkaniu uczestniczą szef klubu PiS Ryszard Terlecki i szef sejmowej komisji zdrowia, poseł Tomasz Latos, PSL reprezentują lider ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz i poseł Dariusz Klimczak, Lewicę - posłowie Marcelina Zawisza, Marek Rutka i senator Wojciech Konieczny. Ze strony KO jest między innymi szef klubu Cezary Tomczyk. Konfederację reprezentuje poseł Grzegorz Braun.

Rozpoczęło się spotkanie premiera z klubami parlamentarnymi w sprawie programu szczepień TVN24

"Mamy nadzieję, że choć raz dojdzie do merytorycznej dyskusji"

We wtorek, niedługo przed godziną 9, na konferencji prasowej głos zabrał Ryszard Terlecki, szef klubu PiS.

- Mamy nadzieję, że choć raz dojdzie do merytorycznej dyskusji, do prezentacji jakichś pomysłów czy postulatów opozycji, bo jak dotąd to mamy raczej do czynienia z takim narzekaniem, na zasadzie "nie bo nie", "wszystko nam się nie podoba" - mówił Terlecki. Według niego "najwyższy czas, żeby opozycja poważnie zaczęła podchodzić do sytuacji, która jest dobra". - Ale jak wiemy wszyscy są też i takie prognozy, że może nam grozić kolejna fala pandemii - dodał.

Terlecki: sytuacja jest dobra, ale może nam grozić kolejna fala pandemii TVN24

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk zapraszając przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i sił politycznych, podkreślił, że rząd jest otwarty na każdą rozmowę dotyczącą szczepień i przyjmie każdą dobrą merytoryczną radę.

Zaapelował "do wszystkich polityków w Polsce, żeby sprawę Narodowego Programu Szczepień wyjąć z bieżącej polityki". - Wszyscy powinniśmy zrobić, ile możemy, żeby ten proces postępował w sposób zaplanowany, harmonijny i żeby nie straszyć Polaków, nie wprowadzać poczucia niepewności, bo to może się przełożyć na zniechęcenie do szczepień - powiedział.

Spotkanie premiera z przedstawicielami klubów parlamentarnych twitter.com/PremierRP

"Domagaliśmy się tego spotkania od wielu tygodni"

Wcześniej udział w spotkaniu z premierem zapowiedzieli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. - Domagaliśmy się tego spotkania od wielu tygodni. Rozumiemy, że to jest realizacja wezwania opozycji, dlatego weźmiemy w nim udział. Nie ma dziś ważniejszej sprawy niż powodzenie programu szczepień, dlatego oczekujemy, że rząd wysłucha wreszcie rekomendacji ze strony opozycji i odpowie na podstawowe pytania, bo zbyt wiele kwestii jest ukrywanych w sprawie szczepień - mówił rzecznik PO Jan Grabiec.

"Ludzie powinni usłyszeć, jakie błędy zostały popełnione i jakie są pomysły, by je naprawić"

Szef klubu Krzysztof Gawkowski chciał, by spotkanie było transmitowane online. - Jeśli nie będzie zgody na tę propozycję, będzie to pokazywało, iż rząd ma w sprawie szczepień coś do ukrycia. A ludzie powinni usłyszeć, jakie błędy zostały popełnione i jakie są pomysły, by je naprawić - podkreślił.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że przedstawiciele ludowców brali udział w każdym spotkaniu dotyczącym COVID-19 i w tym również będą uczestniczyć. - W ten sposób pokazujemy swoją dobrą wolę, merytoryczne przygotowanie i trwałość w polepszaniu sytuacji zdrowotnej w Polsce - wskazał Kosiniak-Kamysz.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce

Rejestracja na szczepienie dla osób powyżej 70. roku życia ruszyła w piątek, 22 stycznia. Tydzień wcześniej, od 15 stycznia rejestracja dla seniorów 80 plus. Szczepienia populacyjne dla osób z obu tych grup wiekowych rozpoczęły się w poniedziałek.

Zgodnie z umową wynegocjowaną przez Komisję Europejską z dostawcami szczepionek, Polsce przysługuje do końca pierwszego kwartału liczba szczepionek pozwalająca na zaszczepienie 3,1 mln Polaków.

15 stycznia koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw COVID-19 w drugim kwartale. Aby to osiągnąć - poinformowano - konieczne są pewne modyfikacje procesów produkcyjnych i w rezultacie w zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu.

Zapowiedziano, że powrót do pierwotnego harmonogramu dostaw do UE nastąpi 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego.

Autor:kb//now

Źródło: PAP