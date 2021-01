"Nie ma miejsc", "dzwonię, nikt nie odbiera", "nic się nie udało, dlatego tu jestem". Kolejki przed punktami szczepień

Od piątkowego poranka na szczepienie przeciwko COVID-19 mogą rejestrować się seniorzy w wieku 70+. Wielu z nich wybrało stacjonarną metodę rejestracji i przyszło do punktów szczepień. W przychodniach brakuje jednak terminów, a starsze osoby skarżą się, że nie da się zarejestrować również poprzez inne wskazane metody.

Szczecin

W jednej ze szczecińskich przychodni od razu po jej otwarciu ogłoszono, że nie ma wolnych terminów na szczepienia i odesłano seniorów do korzystania z infolinii, by zapisać się w innym miejscu.

- Na infolinię nie da się dodzwonić, dzisiaj kazali przyjść osobom powyżej 70. roku i też nie mogę się zarejestrować - żaliła się jedna z seniorek. - Chcemy się zaszczepić, nam zależy. Najpierw są krzyki "szczepmy się, szczepmy się!", a teraz co? Nie ma miejsc - dodała druga.

Szczecin. Kolejka seniorów do rejestracji na szczepienie

Szczecin. Kolejka seniorów do rejestracji na szczepienie TVN24

Wrocław

We wrocławskiej przychodni, przed którą ustawiło się kilkudziesięciu seniorów, również nie można było się zapisać. Na drzwiach obsługa wywiesiła kartkę z informacją, że "wszystkie miejsca do końca marca zajęte" i przypomniała, że "każda placówka medyczna objęta programem szczepień otrzymuje obecnie 30 dawek tygodniowo".

A co z innymi sposobami rejestracji? - Mam dosyć dobrze wypasiony telefon, ale nie umiem go obsługiwać. Jak mam się zarejestrować mailem? Nie umiem. A dzwonię na 989 i nikt nie odbiera - powiedział mężczyzna, który czekał w kolejce.

Przed godziną 7 przychodnia została otwarta, seniorzy zostali wpuszczeni do środka. Tam - jak informował reporter TVN24 - dostali informację, co zrobić i szukano dla nich możliwości rejestracji w innych przychodniach we Wrocławiu.