Marszałek Grodzki o antyszczepionkowcach i ewentualnych przywilejach dla zaszczepionych

Marszałek Grodzki o ewentualnych przywilejach dla zaszczepionych

- Nie ulegajmy dyktatowi antyszczepionkowców. Promujmy tych, którzy myślą o sobie, o innych, o swoich dzieciach, o rodzinie, o dziadkach i się zaszczepili - podkreślił. - Dlaczego oni mają cierpieć kosztem jakiejś małej hałaśliwej grupy, która posuwa się do rękoczynów i do aktów, które polska policja powinna zwalczać w sposób radykalny i zdecydowany. Ja nie mam tu cienia wątpliwości – podkreślił marszałek.

Grodzki o szarpaninie przed punktem szczepień w Grodzisku Mazowieckim

Groszki odniósł się do sytuacji z niedzieli, kiedy przed jednym z punktów szczepień w Grodzisku Mazowieckim doszło do szarpaniny wywołanej przez antyszczepionkowców. - To jest szokujące, bo ludzie chcą się szczepić, a ktoś, kto mieni się antyszczepionkowcem, nie wiadomo, czy jest inspirowany przez jakieś ruskie trolle, czy Bóg wie kogo, przeszkadza im – powiedział marszałek. Dodał, że "jeśli nie chcą się szczepić, chociaż bardzo źle robią i skazują siebie i innych na niebezpieczeństwo, niech przynajmniej nie przeszkadzają innym".

Grodzki podkreślił, że "to jest nieakceptowalne i potępia to".

Kto odpowiada za nasilenie nastrojów antyszczepionkowych?

Pytany, kto za to odpowiada, Grodzki zacytował przysłowie: "kto sieje wiatr, zbiera burzę". - Nie chcę przytaczać wypowiedzi pana prezydenta (Andrzeja Dudy), że się nie szczepi, bo nie. Nie chcę zapytać o rolę Kościoła, czy Kościół coś zrobił, żeby zachęcić ludzi do szczepień, (czy coś zrobił - red.) wicepremier do spraw bezpieczeństwa (Jarosław Kaczyński), a nasze zdrowie to jest też kwestia bezpieczeństwa – powiedział Grodzki. Mówił, że oczekiwałby od prezydenta, żeby wystąpił z orędziem zachęcającym do szczepienia się.