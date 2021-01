Prokuratorzy w pierwszej grupie szczepień. Doradca premiera do spraw COVID-19: nie bardzo rozumiem

W grupie pierwszej powinni być szczepieni przede wszystkim ludzie zgodnie z wiekiem - tak na pytanie o włączenie między innymi grupy prokuratorów do priorytetowej, pierwszej grupy szczepień komentował w "Rozmowie Piaseckiego" krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych i główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban. Przyznał, że "nie bardzo" rozumie tę decyzję.