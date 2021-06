Jeżeli nie chcemy, żeby wirus krążył w populacji, to należy objąć szczepieniem wszystkie możliwe grupy – powiedziała profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Podkreśliła, że dzieci stanowią potężną część społeczeństwa, więc ich szczepienie jest kluczowe, by zapanować nad epidemią COVID-19.

We wtorek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że od 7 czerwca rozpocznie się szczepienie dzieci w wieku od 12 do 15 lat przeciwko COVID-19. Podkreślił, że będą to szczepienia w punktach szczepień, a od września w szkołach. - Dzieci stanowią potężną część społeczeństwa, więc ich szczepienie jest kluczowe w szczepieniach populacyjnych. Celem szczepień jest nie tylko ochrona tych, którzy mogą ciężko zachorować, ale również ograniczenie transmisji wirusa – powiedziała profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.