Pierwsza dostawa jednodawkowej szczepionki trafiła do Polski

W środę nad ranem dotarła do Polski pierwsza dostawa szczepionki przeciw COVID-19 od koncernu Johnson & Johnson. Jak przekazał prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski, zgodnie z planem do magazynu trafiło około 120 tysięcy dawek. Do uzyskania odporności wystarczy jeden domięśniowy zastrzyk.

Szczepionka o nazwie COVID-19 Vaccine Janssen to czwarty dopuszczony w Unii Europejskiej preparat. Jego dostawy do krajów członkowskich ruszyły w poniedziałek. Szczepionka koncernu Johnson & Johnson jako jedyna wymaga podania tylko jednej dawki. Szczepionki od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe.

Ochrona po dwóch tygodniach od szczepienia

Szczepionka opiera się na niezdolnym do replikacji adenowirusie

Nieotwarta fiolka zachowuje ważność przez dwa lata podczas przechowywania w temperaturze od -25 do -15 stopni Celsjusza. Po wyjęciu z zamrażarki, nieotwarta szczepionka może być przechowywana w lodówce w temperaturze od 2 do 8 stopni w miejscu chronionym przed światłem, jednorazowo przez okres do trzech miesięcy. W temperaturze od 9 do 25 stopni nieotwarta szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen jest stabilna przez 12 godzin.