Premier Morawiecki: razem z żoną zapiszemy się na szczepienie, jak tylko wrócę do Warszawy

Przypada czas rejestracji mojego rocznika 1968. Razem z żoną zapiszemy się do programu szczepień, jak tylko wrócę do Warszawy - oświadczył w poniedziałek podczas wizyty w punkcie szczepień we Wrocławiu premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki od rana w poniedziałek przebywa z wizytą w województwie dolnośląskim. Po południu szef rządu odwiedził punkt szczepień drive-thru na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej zachęcał do rejestrowania się na szczepienia. Powiedział, że dzisiaj jest czas na jego rocznik 1968. - Razem z żoną zapiszemy się do tego programu, jak tylko wrócę do Warszawy. Będziemy czekali na nasz dzień, w którym zostaniemy zaszczepieni, bo to jest ta jedyna i najlepsza metoda, żeby pozbyć się tej fatalnej pandemii - dodał premier.

Kolejna grupa wiekowa może rejestrować się na szczepienia

Według obowiązującego kalendarza codziennie od 12 kwietnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. Od poniedziałku zapisywać może się rocznik 1968 (53 lata). We wtorek będzie mógł to zrobić rocznik 1969 (52 lata), a w środę rocznik 1970 (51 lat).

Kalendarz ustalono według tej zasady do 24 kwietnia, kiedy umówić na szczepienie będą się mogły osoby w wieku 48 lat (rocznik 1973). Kto nie zapisze się w wyznaczonym dniu, może to zrobić później.

Rejestracja roczników 1962-1973 na szczepienie KPRM

Premier: chcemy, aby od 10 maja każdy dorosły mógł zapisywać się na szczepienie

Na konferencji w Legnicy premier przekazał, że rząd ma nadzieję na uruchomienie od 10 maja rejestracji dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia. Rządowy pełnomocnik do spraw szczepień i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że harmonogram zapisów poszczególnych roczników zostanie przedstawiony we wtorek.

Autor:js//rzw