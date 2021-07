Pracodawcy będą mogli zweryfikować szczepienia pracowników? Dworczyk: analizujemy takie rozwiązanie

Obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 i możliwość sprawdzenia, czy pracownik jest zaszczepiony - o te kwestie między innymi był pytany Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień. Mówił o przygotowywaniu przepisów, które mogłyby zostać wprowadzone na wypadek ewentualnej czwartej fali pandemii. Dworczyk powiedział, że kwestia weryfikacji szczepień przez pracodawców to jedno z analizowanych rozwiązań.

Dworczyk o akcji edukacyjnej w sprawie szczepień przeciw COVID-19

Pytany o możliwe wprowadzenie w Polsce rozwiązań na wzór francuskich, gdzie zatwierdzono obowiązywanie tak zwanych przepustek covidowych dających osobom zaszczepionym i ozdrowieńcom łatwiejszy dostęp do miejsc publicznych czy transportu, Dworczyk oświadczył, że nie można wykluczać żadnych rozwiązań. - Bardzo uważnie śledzimy, co się dzieje w innych krajach. Natomiast musimy pamiętać, że Polska ma swoją specyfikę i proponowane rozwiązania muszą być dostosowane do sytuacji w Polsce. Nie robiłbym prostych kalek - podkreślił.