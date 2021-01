Pięć pytań posłów do premiera

Tomczyk o szczepieniach w Polsce: jesteśmy niestety w dole stawki

Tomczyk przypomniał, że do tej pory do Polski trafiło 670 tysięcy dawek szczepionek przeciw COVID-19, a zaszczepionych zostało 50 391 osób. - To znaczy, że ponad pół miliona szczepionek leży gdzieś w magazynach, to znaczy, że pół miliona szczepionek czeka na to, by ich użyć, to znaczy, że pół miliona osób nie zostało zaszczepionych, mimo że mogło - zauważył.