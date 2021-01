"Czy niezakupione przez nas szczepionki powiększą pulę zakupu rządu niemieckiego?"

"Berlin kupi dawki, których nie kupują inne kraje"

"Dlaczego polski rząd nie walczy o życie obywatelek i obywateli?"

Tempo szczepień w Polsce

360 tysięcy kolejnych dawek szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Pfizer dotarło w poniedziałek do Polski . We wtorek spodziewany jest transport 29 tysięcy dawek szczepionki Moderny. Z informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, publikowanych na profilu społecznościowym #SzczepimySię, wynika, że zgodnie ze stanem na godzinę 10 w niedzielę w Polsce wykonano 200 022 szczepień. W porównaniu z danymi z soboty liczba ta zwiększyła się o 1235. To mniejszy wzrost niż w poprzednich dniach.

- Bardzo ważne jest także, by analizować, dlaczego mamy już ponad 200 zniszczonych, niepodanych szczepionek. Każda zniszczona szczepionka, to każdy niezaszczepiony człowiek. Powinniśmy to znać, wiedzieć. A punkty szczepień powinny to analizować, by nie dochodziło do marnotrawstwa żadnej dawki - powiedział. Dodał, że "ważne jest, by zaszczepić jak najszybciej i jak największą grupę społeczną".