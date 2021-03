Ruszyły zapisy na szczepienia dla 69-latków. Można zrobić to na cztery sposoby

W czwartek rano ruszyły zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób w wieku 69 lat. Rejestracja potrwa do 13 marca, a szczepienia rozpoczną się w poniedziałek 22 marca. Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień, przekazał po godzinie 7 rano, że zarejestrowało się już 100 tysięcy osób z rocznika 1952. Dodał, że cała ta grupa liczy 460 tysięcy osób.

Od godziny 6 rano osoby z rocznika 1952 mogą zapisywać się na konkretne terminy szczepień przeciw COVID-19. Szczepienie 69-letnich osób ma się rozpocząć w poniedziałek 22 marca.

Cztery sposoby rejestracji

Zapisu na szczepienie można dokonać na cztery sposoby. Pierwszy to telefon na całodobową i bezpłatną infolinię - 989. Dla dzwoniących z zagranicy - 22 62 62 989. Nie jest potrzebny osobisty kontakt zainteresowanego, seniora zgłosić może osoba bliska z rodziny. Wystarczy podać numer PESEL osoby chcącej się zaszczepić, wybrać dokładny termin i miejsce szczepienia. Nie trzeba też zostawiać kontaktowego numeru telefonu, ale jeśli się to uczyni, to na wskazany numer otrzyma się SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty, a w przeddzień szczepienia - przypomnienie. Na podanie drugiej dawki umawia się już w punkcie szczepień.

Druga droga to elektroniczny zapis poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl, ale aby to zrobić trzeba mieć profil zaufany. Zgłaszający otrzymuje do wyboru pięć terminów w punktach szczepień blisko miejsca zamieszkania. Jeśli żaden termin nie jest dogodny, można wybrać, korzystając z wyszukiwarki inne terminy i lokalizację. Po rezerwacji otrzymuje się SMS z potwierdzeniem, a dzień przed planowaną wizytą przypomnienie. Można również skontaktować się bezpośrednio z wybranym przez siebie punktem szczepień. Mapę i listę punktów szczepień można znaleźć na stronie rządowej.

Ostatni sposób, to wysłanie SMS-a na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie. System prześle prośbę o podanie numeru PESEL, potem o przesłanie kodu pocztowego. Zaproponuje termin i punkt blisko miejsca zamieszkania. Jeśli jest dogodny, wystarczy odpowiedzieć "tak", jeśli nie - należy, wysłać wiadomość o treści "nie". Wtedy otrzymuje się wiadomość z nową propozycją terminu, godziny i lokalizacji. Należy jednak pamiętać, że brak odpowiedzi w czasie 5 minut przerywa proces rejestracji. Po zarejestrowaniu, na podany numer otrzymuje się przypomnienie o wizycie - dobę wcześniej. Należy jednak pamiętać, by nie odpowiadać na SMS-y z innego numeru niż numer 664 908 556 lub 880 333 333. To może być próba wyłudzenia pieniędzy.

Dworczyk: do godziny 7.15 zarejestrowało się 100 tysięcy osób

Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień, był w czwartek o godzinie 7.15 rano gościem porannej rozmowy w Radiowej Jedynce. Przekazał, że do czasu rozmowy zarejestrowało się już 100 tysięcy osób z rocznika 1952. Dodał, że cała ta grupa liczy 460 tysięcy osób.

Dworczyk zapewniał, że infolinia i inne systemy zapisów działają bezproblemowo, a zgłoszenia przyjmuje 1000 konsultantów.

Rejestracja kolejnych roczników

18 marca ma się rozpocząć rejestracja osób w wieku 68 i 67 lat. W poniedziałek, 22 marca ruszy rejestracja na szczepienie osób w wieku 66 i 65 lat, a w czwartek, 25 marca rejestrować się będą mogły ponownie osoby z grupy 70+.

Autor:ads//now

Źródło: PAP