Dworczyk: W szczycie ponad 300 tysięcy połączeń. Żaden system nie wytrzyma tego naporu

Apelował, żeby samodzielnie nie chodzić do POZ-ów, nie tylko ze względu na warunki pogodowe, ale też ze względu na to, że stojąc w kolejce w przychodni można mieć kontakt z osobą zakażoną. Dodał, że prostym kanałem jest infolinia 989.

Dworczyk: wcześniej zarejestrowały się pojedyncze osoby

- Te osoby, które zarejestrowały się wcześniej, to są pojedyncze osoby, jestem o tym przekonany, bo musiały zbiec się tutaj dwa zdarzenia. Po pierwsze to, że PESEL osoby i dane osoby zostały już wprowadzone do systemu i to, że ta osoba, bądź ktoś z jej bliskich podjął próbę rejestracji przed godziną 6 – mówił pełnomocnik rząd do spraw szczepień.