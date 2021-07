Szczepienia na COVID-19 w Polsce. Doktor Grzesiowski o "alternatywie objętej obowiązkiem"

Goście "Faktów po Faktach" mówili o pandemii COVID-19 i sytuacji wokół szczepień w Polsce. Doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID, odniósł się do możliwości wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi. Doktor Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oceniła możliwy moment przyjścia czwartej fali pandemii w Polsce.

Do soboty w Polsce podano 34 334 259 dawek różnych szczepionek przeciw COVID-19. Pierwszą dawką wykonano 18 285 323 szczepienia. W pełni zaszczepionych jest 17 398 999 osób - to zaszczepieni jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson lub drugą dawką szczepionek firm AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech.

Doktor Grzesiowski o "alternatywie objętej obowiązkiem"

W sobotnich "Faktach po Faktach" do stanu szczepień przeciw COVID-19 w Polsce odnieśli się doktor Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktor n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID.

Grzesiowski pytany o możliwość wprowadzenia obowiązkowych szczepień, odparł, że "rozmawiamy o niejasnych zasadach, jak te obowiązki miałyby wyglądać". - Ja wyobrażam sobie to w ten sposób, że obowiązkiem na przykład medyka, nauczyciela czy policjanta jest praca w bezpiecznych warunkach, czyli ma być zdrowy, przychodząc do pracy. Może to osiągnąć na dwa sposoby, albo jest w pełni zaszczepiony, albo podlega regularnemu testowaniu - powiedział.

- Nie zmuszamy cię do szczepienia wbrew swojej woli, ale wtedy musisz to rozumieć, że musisz być przetestowany. Jeżeli stworzymy tego rodzaju opcję, to myślę, że łatwiej będzie nam mówić o obowiązku bycia bezpiecznym w pracy, a nie o obowiązku zaszczepienia. To jest znacząca różnica - dodał.