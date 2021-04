Co ze szczepionką, która może się zmarnować? Rozporządzenie opublikowane

Określona w opublikowanym we wtorek wieczorem rozporządzeniu możliwość wykorzystania dawek szczepionki, które miałyby się zmarnować, dotyczy tych dorosłych, którzy między styczniem a marcem zadeklarowali chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 lub zostali zarejestrowani w swojej turze na konkretny termin. Do tej grupy dołączały będą osoby, które zarejestrują się w swojej turze w kolejnych dniach.

Według obowiązującego kalendarza szczepień od 12 kwietnia do grupy rejestrujących się dołącza codziennie kolejny, młodszy o rok rocznik. Od wtorku zapisywać może się już rocznik 1969 (54-latkowie). Jak przekazał we wtorek szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rządowy pełnomocnik do spraw szczepień Michał Dworczyk, 2 maja nie będzie zapisów. Natomiast 7, 8 i 9 maja będą mogły się zapisywać po trzy kolejne roczniki każdego dnia, co oznacza - jak mówił Dworczyk - że "do 9 maja wszyscy chętni będą mieli e-skierowania na szczepienia".