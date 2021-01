Kuczmierowski: jutro miała przyjechać szczepionka Moderny, dostawa została przesunięta

Dwie kolejne dostawy szczepionki firm Pfizer i BioNTech będą mniejsze o 90 tysięcy - przekazał w TVN24 prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Poinformował też, że dostawa szczepionek firmy Moderna, która miała dotrzeć do Polski we wtorek, "została przesunięta dopiero na weekend".

W poniedziałek ruszył "pierwszy etap" szczepień przeciwko COVID-19. Preparat zaczęto podawać seniorom powyżej 70. roku życia. Do końca kwartału - informował pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk - w Polsce ma być zaszczepionych 3,1 miliona osób. Do niedzieli podano nieco ponad 700 tysięcy dawek.

Kuczmierowski: to nowy rozdział

W poniedziałek gościem "Wstajesz i wiesz" w TVN24 był Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych. - To nowy rozdział w programie szczepień. Dotychczas dystrybucja i szczepienia odbywały się w 600 punktach w Polsce, dzisiaj rozpoczynamy to na większą skalę - niemal 6000 punktów otrzymało szczepionki i rozpoczynają dzisiaj szczepić seniorów - mówił.

Przekzał, że niektóre punkty dostały szczepionki już wczoraj, by "już od wczesnych godzin rozpocząć szczepienia". - Wszystkie szczepionki powinny dojechać dzisiaj do godziny 12. Harmonogram szczepień jest tak ułożony, by uwzględniać dostawy - zapewniał.

Poinformował, że "jesteśmy gotowi, by szczepić 3,5-4 miliony Polaków miesięcznie", ale "cały czas brakuje nam jednak szczepionek".

Kuczmierowski: rozpoczynamy szczepienie na większą skalę, to nowy rozdział TVN24

Kuczmierowski: dwie kolejne dostawy będą mniejsze o 90 tysięcy dawek

Kuczmierowski był też pytany o zmniejszone dostawy preparatu Pfizera. - Do końca nie potrafimy powiedzieć, ile dzisiaj dojedzie szczepionek. Mamy na listach przewozowych listę kartonów, często jest tak, że część z nich jest wypełniona w połowie. To normalna praktyka przy pakowaniu. Wiemy, że będzie to około 360 tysięcy - przekazał.

Dodał, że "dwie kolejne dostawy w ciągu najbliższych dwóch tygodni będą mniejsze od spodziewanych o 90 tysięcy".

Łącznie - mówił dalej - "to jest około 650 tysięcy mniej w stosunku do tego, co planowaliśmy". - Mamy informację, że Pfizer robi wszystko co może, by te dostawy zwiększyć. Zwiększają się ich moce produkcyjne w Europie. Można się spodziewać, że te dostawy będą coraz większe - powiedział prezes ARM.

Prezes ARM o zmniejszonych dostawach szczepionki Pfizera TVN24

Kuczmierowski: dostawa została przesunięta dopiero na weekend

W Unii Europejskiej do użytku zatwierdzone są dwie szczepionki. 21 grudnia 2020 roku Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła preparat firm Pfizer/BioNTech, a 6 stycznia 2021 roku - preparat Moderny.

Kuczmierowski mówił, że "problemy dotyczą nie tylko Pfizera". - Wszędzie jest napięcie. Wszystkie kraje chcą jak najszybciej, jak najwięcej - podkreślał.

Prezes ARM poinformował, że dostawa szczepionki Moderny miała być dostarczona do Polski we wtorek. - Moderna właśnie poinformowała nas, że dostawa zostanie zrealizowana dopiero w weekend - przekazał w TVN24.

Szczepionka Moderny STEPHANIE LECOCQ/EPA/PAP

- AstraZeneca, która czeka na akceptację Europejskiej Agencji Leków, jeszcze nie zaczęła dostarczać szczepionek, a już zweryfikowała plany dostaw - dodał.

Autor:ads/kab

Źródło: TVN24