46 tysięcy podopiecznych, 30 szczepień na tydzień. "Jak utrzymamy to tempo, na grupę 70+ potrzebujemy pięć lat"

Czas i szczegóły dostaw związane z umowami

Dziś zainteresowanie szczepionkami znacząco przekracza dostępność preparatów. - Miejskie Centrum Medyczne, które ma ponad 46 tysięcy podopiecznych, może w tygodniu wykonać 30 szczepień. Jeżeli utrzymamy to tempo szczepień przy tych dawkach, to na wyszczepienie grupy 70+ potrzebujemy pięć lat – zwraca uwagę Żaneta Iwańczuk z Miejskiego Centrum Medycznego Górna w Łodzi.

Komisja Europejska rozpoczęła negocjacje z Pfizerem jeszcze przed dopuszczeniem szczepionki do obrotu. Na początku wynegocjowano 200 milionów dawek szczepionki dla 26 państw członkowskich. Polsce przypadło 16,7 miliona. Umowa została podpisana, a pieniądze przelane, co nie znaczy, że fizycznie istnieją gdzieś fiolki ze szczepionką, które na nas czekają.

Polska z gwarantowanym udziałem parytetowym

Trwają negocjacje dotyczące kolejnych umów na jeszcze więcej szczepionek. Polska postanowiła z tego skorzystać. Adam Niedzielski informuje, że Polska zagwarantowała sobie także udział parytetowy zarówno w 100 milionach dawek z pierwszej umowy, jak i w 200 milionach z drugiej. Kluczowe są najbliższe miesiące. Po wakacjach dostępne będą szczepionki co najmniej czterech różnych firm, a to prawdopodobnie zmniejszy problemy z dostępnością.

- Potrzebujemy ładnych kilka miesięcy, bo na to, żeby w ogóle żyć normalnie, powinniśmy zaszczepić 60-70 procent społeczeństwa - mówi prof. Andrzej Horban. Według głównego doradcy rządu do spraw COVID-19 zaszczepienie wszystkich osób powyżej 60. roku życia do połowy roku to "bardzo możliwy sen".