Niedzielski: tutaj nie widać trzeciej fali!

Minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył, że wśród lekarzy nie widać trzeciej fali zachorowań. "To wpływ szczepień przeciw COVID-19" - stwierdził.

Na Twitterze szef resortu zdrowia Adam Niedzielski opublikował wykres zachorowań na COVID-19 wśród lekarzy od grudnia 2020 roku do marca 2021 roku. "Wpływ szczepień przeciw COVID-19 na zachorowania lekarzy. Od początku grudnia spadek z dziennego poziomu powyżej 200 do 10. Tutaj nie widać trzeciej fali!" – napisał Niedzielski.

Dodatkowa pula szczepionek dla medyków w Warmińsko-Mazurskiem

Do województwa warmińsko-mazurskiego dotarła w poniedziałek dodatkowa pula 10 tysięcy szczepionek AstraZeneki. Dostawa wiązała się z ogłoszeniem przez rząd lockdownu w regionie z powodu wysokiego poziomu zakażeń koronawirusem.

Rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek poinformował, że szczepionki trafiły już do 30 węzłowych szpitali w regionie. Zostaną nimi zaszczepieni pacjenci z grupy zero – medycy i pracownicy domów pomocy społecznej. - Około ośmiu tysięcy szczepionek zostanie przeznaczonych do szczepienia medyków, pozostałe dla pracowników DPS-ów – powiedział Guzek.