Dworczyk: pięć grup do szczepienia w trybie priorytetowym

Dworczyk: zarejestrowało się 64 tysięcy chętnych z rocznika 1962

Dworczyk poinformował przed godz. 14., że jak na razie od północy zarejestrowało się 64 tysiące osób z rocznika 1962. - Do końca maja mamy półtora miliona wolnych terminów - to są zarówno sloty wewnętrzne, jak i zewnętrzne, ale to są wszystko wolne miejsca, które będą się - jestem przekonany - sukcesywnie wypełniały - powiedział szef KPRM.

Dworczyk: ponad 70 procent osób powyżej 70. roku życia jest zaszczepionych lub zarejestrowanych

Dworczyk mówił również na poniedziałkowej konferencji, że do tej pory wykonano łącznie około 7,7 miliona szczepień - pierwszą i drugą dawką. Dodał, że dobrą informację jest to, że w zeszłym tygodniu "przekroczyliśmy w ciągu 7 dni, mimo tego, że to był tydzień świąteczny, milion szczepień".

Szef KPRM: : szczepionka Johnson&Johnson w pierwszej kolejności dla osób o ograniczonej mobilności

- To jest szczepionka jednodawkowa i z tego powodu zostanie w pierwszym rzędzie skierowana do szczepiennych zespołów wyjazdowych, które szczepią pacjentów z ograniczoną mobilnością. Czy to ze względu na ich niepełnosprawność, czy ze względu na choroby, czy inne ograniczenia, pacjenci ci nie mogą dotrzeć do punktów szczepień - zaznaczył szef KPRM. Jak dodał, chodzi też o to, by zespół, który szczepi takie osoby, nie musiał dwa razy wyjeżdżać do jednego pacjenta.