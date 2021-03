"Wraca zaufanie do szczepionki AstraZeneca"

Od wczoraj zgłosiło się ponad milion osób na szczepienia preparatem firmy AstraZeneca - powiedział na konferencji prasowej szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Stwierdził, że "wraca zaufanie" do tej szczepionki. Przekazał, że prawdopodobnie w piątek rząd przedstawi nowe zasady, na których w drugim kwartale będą odbywały się szczepienia.

We wtorek rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób z roczników 1957-1961. Zapisu na szczepienie można dokonać na cztery sposoby. Pierwszy to telefon na całodobową i bezpłatną infolinię – 989. Druga droga to elektroniczny zapis przez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl. Można również skontaktować się z wybranym punktem szczepień. Ostatni sposób, to wysłanie SMS-a na numer 664-908-556 lub 880-333-333 o treści: SzczepimySie.