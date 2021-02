W sobotę pierwsza dostawa szczepionki AstraZeneca. Dworczyk: do końca lutego do Polski trafi milion sztuk

6 lutego do Polski dotrze pierwsza dostawa szczepionki produkcji firmy AstraZeneca. Będzie to około 120 tysięcy dawek - poinformował Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień.

Dworczyk przekazał, że w przyszłym tygodniu rozpoczną się szczepienia nauczycieli, którzy pracują obecnie w szkołach w systemie stacjonarnym, w przedszkolach i opiekunów w żłobkach.

Poinformował też, że w najbliższą sobotę trafi do Polski pierwsza dostawa szczepionki firmy AstraZeneca, około 120 tysięcy dawek. Do końca lutego - zapowiedział Dworczyk - zgodnie z dokumentacją do Polski powinno trafić łącznie około miliona sztuk szczepionki firmy AstraZeneca.

Szczepionka AstraZeneca Kirsty O'Connor/PAP/PA

AstraZeneca dla nauczycieli 60 plus

Rada Medyczna przy premierze rekomenduje szczepienia u osób zakwalifikowanych w Narodowym Programie Szczepień do grupy 1c, między innymi nauczycieli poniżej 60 lat, preparatem firmy AstraZeneca. Nauczycieli - powyżej 60 lat - Rada zaleciła szczepić zarejestrowanymi preparatami Pfizer/BioNTech i Moderny.

W zeszły piątek Komisja Europejska dopuściła do obrotu w Unii Europejskiej szczepionkę stworzoną przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i koncern AstraZeneca. Wcześniej Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną ocenę o warunkowym zatwierdzeniu preparatu dla osób w wieku od 18 lat. Szczepionka ma być podawana w dwóch dawkach, przy czym drugą należy podać w okresie od 4 do 12 tygodni po pierwszej.

Uniwersytet Oksfordzki, którego naukowcy współpracowali z koncernem przy tworzeniu preparatu, poinformował we wtorek, że szczepionka firmy AstraZeneca jest w 76 procentach skuteczna przez trzy miesiące po podaniu pierwszej dawki. W przypadku podania drugiej dawki po co najmniej trzech miesiącach skuteczność wyniosła do 82,4 procenta. Badania sugerują, że szczepionka zmniejsza przenoszenie się koronawirusa o 67 procent.

