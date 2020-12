Szybsze szczepienia matek wcześniaków? Rzecznik rządu: myślę, że nie ma przeciwwskazań

Przedstawię to na najbliższym posiedzeniu rady medycznej i rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Myślę, że większych uwag nie będzie - powiedział w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 rzecznik rządu Piotr Mueller pytany, jaka jest szansa na poszerzenie tak zwanej grupy I uprawnionej do szczepienia przeciwko COVID-19 między innymi o apelujących o to pracowników żłobków i matki wcześniaków.

Od niedzieli przeprowadzane są w Polsce szczepienia przeciwko COVID-19 tak zwanej grupy zero, w której znajdują się między innymi medycy. Według zapowiedzi rządu 15 stycznia mają ruszyć zapisy na szczepienia dla osób spoza priorytetowych grup.

Rzecznik rządu Piotr Mueller pytany w środę w "Rozmowie Piaseckiego", kiedy ruszą pierwsze szczepienia dla tych osób, powiedział, że "to powinno być nie później niż na przełomie stycznia i lutego". - Została podjęta decyzja, że te grupy będą szczepione na zakładkę. To znaczy nie będzie tak, że czekamy do ostatniego wyszczepionego medyka, żeby rozpocząć [szczepienia - red.] w kolejnej grupie pierwszej. Będzie taki czas, może kilkanaście dni, w którym te grupy się pokrywają, czyli kończymy szczepienia w grupie zero, a rozpoczynamy szczepienia w grupie pierwszej, czyli między innymi seniorów czy nauczycieli - wyjaśnił.

System informatyczny do rejestracji szczepień ma być uruchomiony 15 stycznia

Rzecznik rządu mówił również o przygotowaniu systemu informatycznego do rejestracji. - W tej chwili trwają ostatnie testy tego systemu. On będzie umożliwiał rejestrację przez profil zaufany, czyli przez internet, jeżeli chodzi o skorzystanie z serwisu bodajże pacjent.gov.pl, bo to oparte jest na tym systemie wspólnie z systemem, który jest opracowany, tylko jest testowany - mówił rzecznik rządu. Dodał, że rejestracja na szczepienie będzie możliwa także przez infolinię.

Zapowiedział, że zgodnie zapowiedziami system ma być uruchomiony 15 stycznia.

Mueller o szczepieniu matek wcześniaków: myślę, że nie ma przeciwwskazań, aby im pomóc

Rzecznik rządu pytany był również, jaka jest szansa na poszerzenie grupy I między innymi o apelujących o to pracowników żłobków i matki wcześniaków.

- Jesteśmy otwarci na tego typu konstruktywne uwagi. Chociażby pan wymienił przed chwilą mamy wcześniaków - zwrócił się do prowadzącego rozmowę. - To dla mnie jest naturalne i przedstawię to na najbliższym posiedzeniu rady medycznej. Poproszę też przewodniczącego rady medycznej profesora [Andrzeja - przyp. red.] Horbana, aby omówił tę kwestię - zapowiedział.

- Nie jestem lekarzem, ale myślę, że nie ma przeciwwskazań, aby tej grupie osób pomóc - dodał Mueller.

Odnosząc się do kwestii pracowników żłobków, powiedział, że wydaje mu się, że również tutaj nie powinno być przeciwwskazań. - Grupa nauczycieli szeroko rozumiana mogłaby być rozszerzona również o żłobki - dodał rzecznik rządu.

- Przedstawię to na najbliższym posiedzeniu rady medycznej i rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Myślę, że większych uwag nie będzie - powtórzył.

