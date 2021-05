Skrócenie terminów między dawkami szczepionki? "Myślę, że ta odpowiedź padnie w tym tygodniu"

Prawdopodobnie dojdziemy do wniosku, że jednak powinniśmy skrócić ten okres między pierwszą a drugą dawką - mówił wiceminister resortu zdrowia Waldemar Kraska pytany o skrócenie czasu między jedną a drugą dawką szczepienia na koronawirusa. W niedzielę szef KPRM i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk mówił, że rząd czeka na rekomendacje w tej sprawie.

Wiceminister resortu zdrowia Waldemar Kraska pytany był w Programie Pierwszym Polskiego Radia m.in. o to, czy skrócony zostanie okres podania drugiej dawki przeciwko COVID-19. - W tamtym tygodniu pan minister Dworczyk zadał takie pytanie Radzie Medycznej. Myślę, że ta odpowiedź padnie na kolejnym posiedzeniu, czyli w tym tygodniu (...). Prawdopodobnie dojdziemy do wniosku, że jednak powinniśmy skrócić ten okres między pierwszą a drugą dawką. (...) Ten okres jest różny dla poszczególnych preparatów - poinformował Kraska.

- To spowoduje, że przy tej ilości dodatkowych szczepionek, które do Polski docierają, możemy przyspieszyć jeszcze bardziej szczepienie osób tą drugą dawką, bo ja przypomnę, że żeby być w pełni uodpornionym trzeba (ją - red.) przyjąć w przypadku tych firm, które posiadają preparaty dwudawkowe, inaczej oczywiście jest w przypadku firmy J&J - dodał Kraska.

Wyraził nadzieję, że spowoduje to także to, że być może Polacy będą też chcieli się szybciej chcieć szczepić. - Przed nami wakacje. Chcemy na te wakacje wyjechać, a wiele krajów będzie jednak żądało w przypadku przyjazdu do nich tego certyfikatu, że jesteśmy zaszczepieni - podkreślił. W ocenie Kraski jest to ważny argument, żeby przekonać Polaków do szczepień.