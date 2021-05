"Skrócenie czasu pomiędzy obiema dawkami pozwoli pacjentom szybciej uzyskać odporność"

Rząd - w związku ze stanowiskiem Rady Medycznej, organowi doradzającemu premierowi - podjął decyzję o skróceniu okresu pomiędzy podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. W przypadku Moderny skrócono ten czas z 42 dni do 35 dni, Pfizera - z 42 dni do 35 dni, AstraZeneki - z 84 dni do 35 dni.