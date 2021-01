"To, że aż 70 procent populacji musi się zaszczepić, żeby był efekt, wydaje mi się wersją dość pesymistyczną"

To, że aż 70 procent populacji musi się zaszczepić, żeby efekt był widoczny, to wydaje mi się, że jest wersja dość pesymistyczna. Wydaje mi się, że jednak te efekty będą już widoczne w tym roku - mówił w TVN24 Michał Rogalski, który od początku pandemii w Polsce gromadzi dane na temat zachorowań. Teraz tworzy statystyki dotyczące szczepień.

"Wszystko się rozkręca"

Wyjaśnił, że tworząc statystyki dotyczące szczepień, przede wszystkim zbiera dane ze źródeł rządowych. - W tym momencie nie ma innych źródeł. Jestem na ten moment usatysfakcjonowany z tego, co dostajemy, bo dostajemy dane codziennie. One są dość szczegółowe, bo to nie są tylko dane o liczbie zaszczepionych, ale również ile mamy dostarczonych, ile przyszło do Polski, ile wystąpiło odczynów niepożądanych - mówił.

Odpowiedział też na pytanie, kiedy prognozuje uzyskanie odporności stadnej. - Wszystko się rozkręca. Gdybyśmy mieli liczyć tempo od dnia dzisiejszego, to byśmy musieli poczekać jeszcze cztery lata, ale tę docelową prędkość szczepień według harmonogramu rządowego powinniśmy osiągnąć w około piątym tygodniu. Wtedy, jak już szczepienia ruszą pełną parą, będziemy szczepić już Pfizerem i Moderną. Później dojdą jeszcze kolejne firmy. Myślę, że to tempo mocno przyspieszy jak będziemy już szczepić te kolejne grupy. Osobiście liczę na to i wydaje mi się, że efekt będzie widoczny jeszcze przed wakacjami - ocenił Rogalski. Dodał, że poziom zachorowania nie spadnie wtedy na pewno do zera, ale będzie pozwalał w pewnym stopniu wrócić do normalności.