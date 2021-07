Od dziś szczepienie drugą dawką w dowolnym punkcie w kraju

Według najnowszych danych, w Polsce wykonano dotąd 28 888 753 szczepień. W pełni zaszczepione dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, są 13 034 402 osoby. Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 33 013 670 dawek szczepionki. Z kolei do punktów szczepień trafiło 29 392 120 dawek.