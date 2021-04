Dworczyk: e-rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 wznowiona

Po czwartkowych chaosie związanym z nagłą rejestracją na szczepienia osób w wieku 40-59 lat, w piątek po północy szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk poinformował, że e-rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 została wznowiona.

Zapisy na szczepienia dla osób od 40. do 59. roku życia ruszyły bez zapowiedzi w nocy ze środy na czwartek. Dotyczyły osób, które zgłaszały wcześniej chęć szczepienia. Dostawały one możliwość zapisów w kwietniu. W czwartek rano w RMF FM minister Michał Dworczyk informował, że ponieważ rejestracja dla osób powyżej 60. roku życia zwolniła, rząd zdecydował się uruchomić zapisy osób między 40. a 59. rokiem życia, które zgłosiły gotowość do szczepienia w styczniu.