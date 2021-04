Cztery propozycje rządu w sprawie szczepień osób z niepełnosprawnościami

Na spotkaniu z osobami reprezentującymi środowiska zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów przedstawiliśmy cztery rozwiązania - przekazał pełnomocnik rządu do spraw szczepień, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Podał, że rząd chce wprowadzać te propozycje od 10 maja.

Stało się to kilka dni po tym, kiedy doszło do spięcia na sejmowym korytarzu między Dworczykiem a posłanką KO Iwoną Hartwich. Wołała ona do idącego obok Dworczyka premiera Mateusza Morawieckiego: - Dlaczego pan nie szczepi osób z niepełnosprawnościami?