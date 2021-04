"Chaos" przy rejestracji na szczepienia. Dworczyk: były z naszej strony dwa potknięcia, przepraszamy

Komunikacja zdecydowanie wczoraj powinna być bardziej efektywna, bo bez niej mieliśmy do czynienia z pewnym chaosem czy zdezorientowaniem. Przepraszamy - powiedział na konferencji Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień. Konferencja była poświęcona "systemowej usterce", jak przedstawiciele rządu tłumaczą czwartkowe zamieszanie z rejestracją na szczepienia osób w wieku od 40 do 59 lat.