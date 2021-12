Andrusiewicz: Ponad milion szczepionek dla dzieci dotarło do Polski. Po północy zapisy

Rzecznik MZ: ponad milion szczepionek dla dzieci dotarło do Warszawy

"Każdy dzień to jest spadek liczby zakażeń"

- Każdy dzień to jest spadek liczby zakażeń. One się wahają w granicach 10 procent, dzisiaj to jest w granicach 14 procent spadku, porównując poniedziałek do poniedziałku. Porównując całe tygodnie, jesteśmy na poziomie 5 procentowego spadku" - poinformował Andrusiewicz.

Wskaźnik R poniżej 1

- To, co na pewno w pewien sposób może cieszyć to, że pierwszy raz w ostatnich tygodniach wskaźnik R spadł do poziomu poniżej jedności. To bardzo cenna informacja, ten wskaźnik dzisiaj wynosi 99 setnych - podał. Wyjaśnił, że jeśli współczynnik reprodukcji R przekracza wartość 1 oznacza, że jedna zakażona osoba zakaża co najmniej jedną inną osobę.