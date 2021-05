Rejestracja szczepionki Pfizera była dla osób w wieku 16 i 17 lat. Całe szczęście, że po kilku miesiącach narodowy program sobie o tym przypomina - powiedział w TVN24 kardiolog profesor Krzysztof J. Filipiak. Odniósł się do zapowiedzi ministra zdrowia, że od 17 maja osoby w wieku 16 i 17 lat będą mogły rejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19. Ocenił, że za chwilę będzie możliwość szczepienia osób w wieku 12-15 lat. Dodał, że "gdybyśmy to szybko przeprowadzili w Polsce, to mamy wizję bezpiecznych szkół średnich po wakacjach".

Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę, że od 17 maja osoby w wieku 16 i 17 lat będą mogły rejestrować się na szczepienie przeciwko COVID-19 preparatem Pfizer/BioNTech. - Najpóźniej do piątku zostaną przedstawione szczegóły - zapowiedział.

Filipiak: mamy wizję bezpiecznych szkół średnich po wakacjach

Kardiolog profesor Krzysztof J. Filipiak pytany w czwartek w TVN24 jak ocenia ten krok, odpowiedział, że "źle ocenia, bo tak naprawdę 16 i 17-latkowie mogli się szczepić od samego początku". - Rejestracja szczepionki Pfizera była dla osób (w wieku) 16-17 lat. Całe szczęście, że po kilku miesiącach narodowy program sobie o tym przypomina - dodał.

- To jest bardzo ważny krok. My wiemy, że osoby młode, właśnie nastolatkowie są bardzo często rezerwuarem wirusa i bardzo często go przenoszą - zauważył.

Dodał, że co więcej, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie dopuszczono już stosowanie szczepionki Pfizera dla osób wieku 12-15 lat.

- Za chwilę będzie to również dostępne w Europie, a to oznacza, że będziemy mogli szczepić powszechnie między 12. a 17. rokiem życia. To oznacza, że gdybyśmy to szybko przeprowadzili w Polsce, to mamy wizję bezpiecznych szkół średnich po wakacjach, możemy szczepić każdego ucznia szkoły średniej i także ostatnie roczniki szkół podstawowych - mówił Filipiak.

Autor:js/kg

Źródło: TVN24