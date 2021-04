"Panie ministrze Dworczyk, panie premierze, czas działać. Dymisja to jedyne wyjście w tej sytuacji"

Jeśli chodzi o życie i zdrowie Polaków, nie ma miejsca na błędy. Nie ma innego wyjścia dla premiera Mateusza Morawieckiego jak odwołanie ministra Michała Dworczyka - ocenił szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka. - Dzisiejszy poranek udowodnił, że rząd PiS to jest rząd chaosu - uznał szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Senator PiS Jan Maria Jackowski mówił o "poważnej wpadce", która "podważa zaufanie do całego systemu szczepień". To niektóre z komentarzy politycznych do czwartkowego zamieszania z rejestracją na szczepienia osób w wieku od 40 do 59 lat.

W nocy ze środy na czwartek, bez zapowiedzi, ruszyły zapisy na szczepienia dla osób od 40. do 59. roku życia, które zgłaszały wcześniej gotowość przyjęcia preparatu. Były one zapisywane na terminy w kwietniu i maju. Szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk poinformował rano na konferencji prasowej, że "nastąpiła usterka w systemie", a osoby pomiędzy 40. a 59. rokiem życia powinny być rejestrowane na drugą połowę maja. Zmienił tę deklarację po południu, uzależniając termin szczepienia między innymi od wieku pacjentów.

Budka: Dworczyk skompromitował się, powinien zostać zdymisjonowany

Zamieszanie związane z rejestracją na szczepienie komentowali w trakcie dnia politycy.

- Dzisiaj mamy kolejne odsłony niekompetencji tego rządu. I nie ma innego wyjścia dla premiera (Mateusza) Morawieckiego, jak odwołanie ministra Dworczyka - powiedział szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka w Katowicach. - Niestety, panie ministrze, pan się kompletnie skompromitował. Pan pokazał, że nie potrafi zadbać o życie i zdrowie Polaków - te słowa skierował do pełnomocnika rządu do spraw szczepień.

- Dzisiaj próbujecie nadrabiać dobrą miną. Dzisiaj próbujecie udawać, że to była jakaś usterka i błąd. Nie, jeśli chodzi o życie i zdrowie Polaków, nie ma miejsca na błędy, nie ma miejsca na usterki, nie ma miejsca na niekompetencję władzy. I powinniście wszyscy podać się do dymisji, dzisiaj jest ostateczny czas – przekonywał.

- Dzisiaj jest ostateczny czas na to, by stery władzy w Polsce przejęli ludzie odpowiedzialni, a nie ludzie, którym chodzi tylko o władzę. Panie ministrze Dworczyk, panie premierze, czas działać: dymisja to jedyne wyjście w tej sytuacji – skonkludował Borys Budka.

Platforma Obywatelska o zamieszaniu związanym z rejestracją na szczepienia TVN24

Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec dostrzegł ogromny chaos w systemie szczepień. Jak zauważył, osoby, które czekały na szczepienia, chorzy, starsi nie doczekali się nawet wyznaczenia terminów. Według niego "odpowiedzialni za ten chaos powinni zostać zdymisjonowani i to natychmiast, przez premiera Mateusza Morawieckiego". - Jeśli to wina ministra Dworczyka, to minister Dworczyk powinien zostać z tej funkcji przez premiera natychmiast odwołany - oświadczył Grabiec.

"Ponury, okropny żart"

Senator KO Beata Małecka-Libera oceniła, że to wszystko, co się dzieje w czwartek 1 kwietnia od samego rana w związku ze szczepieniami "wygląda na jakiś ponury, okropny żart". - Ten żart może i byłby śmieszny, gdyby nie to, że dotyczy zdrowia i życia Polaków - podkreśliła.

- Dzisiaj wiemy, że mamy niezaszczepione osoby starsze, seniorów, niewyszczepione do końca roczniki, mamy niezaszczepione grupy, które weszły do harmonogramu (szczepień) - zauważyła senator KO.

- Rząd sobie kpi z Polaków. Od rana, od 6 czy od nocy mogli się zapisywać, a potem koło 12 wyrzuca się ich z systemu, choć są to ci, którzy najbardziej są zdeterminowani – powiedział poseł KO Robert Kropiwnicki. Dodał, że rejestrujący się dziś zgłosili się już w styczniu. - Wiemy, że kto daje i zabiera, ten się w piekle poniewiera – skwitował Kropiwnicki.

Kropiwnicki: wiemy, że kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera TVN24

Gawkowski: błąd systemu, to jest błąd PiS i błąd rządu premiera

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski mówił na konferencji prasowej, że "od trzech miesięcy słyszymy, że plan rządu na szczepienia to plan odpowiedzialności za Polki i Polaków". - Dzisiejszy poranek udowodnił, że rząd PiS, to jest rząd chaosu - ocenił.

- Błąd systemu, który ogłosił pan minister Michał Dworczyk, to jest błąd PiS i błąd rządu premiera Mateusza Morawieckiego - dodał.

Gawkowski przekazał, że Lewica składa wniosek do premiera "o ujawnienie i przedstawienie dokumentów rządowych dotyczących szczepień i planu szczepień". Szef klubu Lewicy zapowiedział też złożenie wniosku do Najwyższej Izby Kontroli "o przeprowadzenie procedury sprawdzającej całą infrastrukturę dotyczącą szczepień, zamówienia szczepionek i informacji, które dotyczą procesu zarządzania w Polsce wychodzeniem z pandemii".

Gawkowski: Błąd systemu to błąd rządu TVN24

"Ten rząd powinien podać się do dymisji i przestać kłamać"

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia uznał, że Dworczyk powinien ogłosić swoją dymisję jeszcze w czwartek. - Za takie rzeczy, które dzisiaj stały się w Polsce, w innych krajach "leci" czasami nie tylko minister, ale wręcz cały rząd (...). Ile jeszcze będziemy znosić rządy tych gamoni, którzy nie potrafią przeprowadzić kluczowego dla życia i zdrowia Polaków procesu? - pytał.

Ocenił, że chaos w Narodowym Programie Szczepień osiągnął apogeum. - Po tej ich niby-awarii, kiedy musieli wyłączyć system, zablokowali system szczepień dla wszystkich Polaków. Dzisiaj tysiące Polaków czekało w punktach szczepień na szczepienie, a wisiał cały system rejestracji, cały system, który obsługuje dzisiaj POZ-y, lekarze nie mogli szczepić ludzi - zauważył Hołownia.

Hołownia wyraził przekonanie, że "dymisja ministra Dworczyka to za mało". - Dzisiaj potrzebna jest dymisja również tego, kto ministra Dworczyka ministrem do spraw szczepień zrobił. Ten rząd powinien podać się do dymisji i przestać kłamać - oświadczył lider Polski 2050.

Hołownia: wierzę, że to ostatnie tygodnie, może miesiące tego rządu TVN24

Senator PiS o "poważnej wpadce"

Senator PiS Jan Maria Jackowski ocenił, że chaos w programie szczepień to "niewątpliwie poważna wpadka". - Napięcie wokół pandemii jest bardzo wysokie, emocje społeczne są także bardzo duże. I nic dziwnego, bo zagrożenie jest poważne. Trudno inaczej to rozpatrywać niż w kategorii ogromnej wpadki, ponieważ to podważa zaufanie do całego systemu szczepień - stwierdził polityk.

Zwrócił uwagę, że pierwotny program szczepień ogłoszony kilka miesięcy temu był wielokrotnie zmieniany, między innymi z powodu nieregularności dostaw szczepionek. - To niewątpliwie stanowiło ogromną presję na administrację odpowiedzialną za akcję szczepionkową, w tym na ministra Dworczyka. Tym niemniej taka wpadka jest ogromną wpadką - ocenił.

CZYTAJ WIĘCEJ O ZMIANACH W PROGRAMIE SZCZEPIEŃ>>>

Jackowski: Chaos w programie szczepień to niewątpliwie poważna wpadka TVN24

Premier ma nadal zaufanie do Dworczyka? Rzecznik rządu: tak, oczywiście

Rzecznik rządu Piotr Mueller, pytany w Radiu Dla Ciebie, czy zostaną wyciągnięte jakieś konsekwencje po tym, co się wydarzyło w czwartek, odparł, że jeśli Polska realizuje program szczepień "w jeden z najbardziej efektywnych sposobów w całej Europie, to ostatnią rzeczą, o której można myśleć, jest jakiekolwiek wyciąganie negatywnych konsekwencji wobec osób, które prowadzą program szczepień".

- W tej chwili trzeba wyciągnąć wnioski z błędu, który się pojawił i one zostaną niezwłocznie dzisiaj jeszcze wyciągnięte i poprawione - mówił.

Mueller pytany, czy premier Mateusz Morawiecki nadal ma zaufanie do ministra Dworczyka i tego jak prowadzi on program szczepień, odparł: "Tak, oczywiście".

- Minister Dworczyk od samego początku wykonuje bardzo dobrą pracę, jeżeli chodzi o program szczepień. Dzięki jego pracy oraz wszystkich osób zaangażowanych w zespole do spraw szczepień, Polska ma właśnie taki a nie inny w tej chwili efekt szczepień, czyli bodajże na ten moment jesteśmy drugim krajem spośród największych krajów UE, co do efektywności tego programu - powiedział rzecznik rządu.

Dworczyk: jestem zawsze do dyspozycji pana premiera

O swą odpowiedzialność polityczną za chaos z zapisami na szczepienia sam Dworczyk był pytany przez dziennikarzy na popołudniowej konferencji prasowej w czwartek.

- Jeśli chodzi o moją odpowiedzialność, jestem zawsze do dyspozycji pana premiera i zgodnie z jego decyzją w każdej chwili oczywiście mogę zmienić zadania, którymi się zajmuję – odpowiedział.

Autor:js

Źródło: PAP, TVN24