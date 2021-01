Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka oświadczył na konferencji prasowej, że wpisanie prokuratorów i funkcjonariuszy służb specjalnych do pierwszej grupy szczepień przeciw COVID-19 jest "niegodziwe i niesprawiedliwe". - Żądamy od premiera Mateusza Morawieckiego wycofania się z tej decyzji - dodał.

Przewodniczący PO Borys Budka mówił na wtorkowej konferencji prasowej, że wpisanie prokuratorów i funkcjonariuszy służb specjalnych do pierwszej grupy szczepień to "bulwersująca decyzja, która natychmiast powinna zostać zmieniona".

Zdaniem Budki, dziś najważniejsze jest, by po służbach medycznych zaszczepione zostały osoby najbardziej narażone na zachorowania, w tym m.in. pacjenci onkologiczni.

- Kategorycznie należy zażądać od premiera Morawieckiego wycofania się z tej bulwersującej decyzji. Nie może być tak, że poza kolejką są w programie szczepień ujęci prokuratorzy czy funkcjonariusze służb specjalnych. To jest po prostu niegodziwe i niesprawiedliwe. Dlatego oczekujemy od rządu natychmiastowej zmiany tej decyzji - oświadczył lider PO.

Wcześniej we wtorek szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk był pytany w Wirtualnej Polsce, dlaczego w grupie pierwszej "nagle znaleźli się prokuratorzy". - To nie jest nagle. W ramach konsultacji i międzyresortowych, i potem obiegu rozporządzenia zostały wprowadzone pewne zmiany w grupie, która była tam od początku w etapie pierwszym, czyli w grupie służb mundurowych. Tam nastąpiło pewne doprecyzowanie - powiedział.