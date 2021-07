"Kościół wspiera wszystkich, którzy podejmują decyzję o zaszczepieniu się"

"Przykład papieża Franciszka, który nie tylko sam się zaszczepił, ale wielokrotnie apelował o szczepienie się i sprawiedliwą dystrybucję szczepionek do biedniejszych krajów, jest zachętą do szczepienia się dla tych, którym jest bliskie nie tylko dobro własne, ale również dobro wspólne" - napisał w oświadczeniu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. Dodał, że szczepienia są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń. Wskazał jednocześnie, że decyzja o szczepieniu powinna uwzględniać wymogi dobra wspólnego, ale szczepienie powinno być dobrowolne.

Zaznaczył, że "szczepienia przeciw COVID-19 są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń i przez bardzo wiele osób postrzegane są jako nadzieja na możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania społeczeństw".

Odwołując się do Noty Kongregacji Nauki Wiary z 21 grudnia 2020 roku, abp Gądecki napisał, że "szczepienie nie jest, co do zasady, obowiązkiem moralnym".