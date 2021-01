Pytania do prezydenta i ministrów. Niedzielski: będziemy chcieli powtórzyć przesiewowe testowanie nauczycieli

Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że rząd chce powtórzyć przesiewowe testowanie na obecność koronawirusa nauczycieli, którzy wrócili do nauczania stacjonarnego. - Zobaczymy, jak wygląda ten wskaźnik i być może na jego postawie podejmiemy decyzję, co robimy dalej - powiedział. Minister, razem z prezydentem Andrzejem Dudą i pełnomocnikiem rządu do spraw szczepień Michałem Dworczykiem, odpowiadali na pytania internautów.