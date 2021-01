Prezydent, minister zdrowia i pełnomocnik do spraw szczepień odpowiadają na pytania internautów

Dlaczego emertyka 60-letnia, która wychodzi tylko do sklepu, ma być szczepiona wcześniej niż nauczycielka w wieku 59 lat, która codziennie kontaktuje się z dziećmi, które nie noszą masek? Niedzielski: Dla nas punktem wyjścia przy tworzeniu grup było przede wszystkim ryzyko, które jest największe u osób starszych. Oczywiście jak schodzimy z wiekem w dół - od 80 latków, przez 70 latków, do 60 latków to to ryzyko się zmniejsza. Grupa nauczycieli jest również włożona do grupy pierwszej. Zrobimy wszystko, by do tego szczepienia doszło jak najszybciej.