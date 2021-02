Minister zdrowia: mamy zabezpieczone blisko 100 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19

Najważniejsze, aby program szczepień był realizowany w stabilnym otoczeniu epidemicznym - mówił w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Podczas konferencji prasowej przekazał, że przed rządem jest etap "zapewnienia płynnych dostaw" szczepionek do kraju. - Mamy nowe oferty. Producenci, którzy już dostarczają szczepionki do Polski, też dokonują rewizji kolejnych składanych ofert - przekazał.

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w naszym kraju 27 grudnia ubiegłego roku. Wówczas, w ramach grupy zero, szczepieni byli przede wszystkim medycy. 25 stycznia ruszyły szczepienia populacyjne, dawkę otrzymują osoby z grupy pierwszej. Na początku tej grupy są seniorzy po siedemdziesiątce.

- Pierwszy miesiąc funkcjonowania systemu szczepień miał priorytet w postaci przetestowania wydolności i zobaczenia, gdzie ewentualnie mamy coś do poprawy, ale wchodzimy w kolejną fazę szczepień - zapowiedział.

Szef resortu zdrowia podał, że aktualnym priorytetem jest "zapewnienie płynnych dostaw szczepionek do Polski". - W takiej ilości, która pozwoli nam jak najszybciej zrealizować cele, jakie sobie wyznaczyliśmy, czyli dojście odpowiednio do poziomu blisko 70 procent zaszczepienia w populacji - wyjaśnił.

Niedzielski: Teraz priorytetem jest zapewnienie płynnych dostaw szczepionek do Polski

Niedzielski: Teraz priorytetem jest zapewnienie płynnych dostaw szczepionek do Polski TVN24

"Konserwatywne, bardzo pragmatyczne podejście daje dobre efekty"

Niedzielski zwrócił uwagę, że odmrażanie gospodarki ma "ogromne znaczenie", ale musi współgrać z akcją szczepień. - Najważniejsze jest to, żeby Narodowy Program Szczepień był realizowany w stabilnym otoczeniu epidemicznym, gdy nie mamy wybuchu, czy kolejnej fali (epidemii - red) - powiedział.

- Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, żeby realizować program szczepień, kiedy pandemia będzie się dynamicznie rozwijała, kiedy mielibyśmy, niestety, realne ryzyko pojawienia się trzeciej fali - oświadczył. - Dlatego też musimy podejmować bardzo ostrożne kroki, jeżeli chodzi o luzowanie obostrzeń, ale rzeczywistość tej pierwszej fazy szczepień pokazuje, że to nasze konserwatywne, bardzo pragmatyczne podejście daje dobre efekty - ocenił.

Niedzielski: na ten moment zabezpieczone dawki na poziomie 100 milionów

Minister zdrowia potwierdził, że z polskimi władzami kontaktują się nowi producenci szczepionek. - Mamy nowe oferty. Producenci, którzy już dostarczają szczepionki do Polski też dokonują rewizji kolejnych składanych ofert i chciałem powiedzieć, że na tę chwilę mamy zabezpieczone dawki na poziomie blisko 100 milionów dawek - powiedział.

- Ponieważ jedna z tych szczepionek, Johnson&Johnson, jest jednodawkowa, oznacza to, że mamy zakontraktowany potencjał na wszczepienie 58 milionów ludzi - dodał.

Co z obostrzeniami?

W ubiegłym tygodniu Niedzielski przekazał, że większość z dotychczasowych restrykcji epidemicznych zostaje przedłużona do 14 lutego. Otwarte w reżimie sanitarnym od 1 lutego są galerie handlowe oraz muzea i galerie sztuki. Zlikwidowano także godziny dla seniorów.

- Jeśli chodzi o dalszą politykę dotyczącą regulacji związanych z różnymi ograniczeniami, to tutaj wyznaczyliśmy sobie takie dwutygodniowe tempo - odpowiadał Niedzielski, pytany o dalsze decyzje rządu w kwestii obostrzeń. - Te rozwiązania, które wprowadziliśmy w zeszłym tygodniu, będą obowiązywały do 14 lutego. Nasza metoda podejścia oparta jest i na analizie dziennej liczby zakażeń, sytuacji w szpitalach, ale też tego, co się dzieje w otoczeniu międzynarodowym - wyjaśnił.