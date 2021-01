"Właśnie zostaliśmy poinformowani przez firmę Moderna o zmniejszeniu dostaw szczepionki na luty"

- Zostaliśmy poinformowani przez firmę Moderna o zmniejszeniu dostaw szczepionki przeciw COVID-19 na luty o 25 procent - poinformował prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Oznacza to, że do Polski w lutym trafi prawdopodobnie nie 400 tysięcy, a 300 tysięcy dawek preparatu. - To oznacza dla nas konieczność zweryfikowania harmonogramu szczepień - przyznał szef ARM. Zapewnił przy tym, że "na pewno wszystkie osoby zaszczepione pierwszą dawką będą miały dostęp do drugiej dawki".