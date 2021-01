Matyja o szczepieniach celebrytów: Nie wolno było tego ukrywać. Dobre intencje zostały źle odczytane

Na całym świecie najpierw szczepimy personel medyczny, ale nie tylko. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości jednym z pierwszych zaszczepionych w USA był prezydent elekt Joe Biden – powiedział w "Faktach po Faktach" profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. - Należy to jednak zrobić w sposób transparentny i przejrzysty, a nie w nocy i w nieprzemyślany sposób – zaznaczył. Tak odniósł się do szczepień osób spoza "grupy zero" dokonywanych między innymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

W Polsce jako pierwsze szczepione mają być osoby z tak zwanej grupy zerowej, czyli personel medyczny, bezpośrednio narażony na styczność z koronawirusem. W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o szczepieniach osób spoza tej grupy, w tym osób ze świata kultury, do których doszło w placówce Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W związku z tym na uczelni pracę rozpoczęła komisja, która zbada ewentualne nieprawidłowości w procesie szczepień.

"Nie wolno było tego ukrywać. Nie wolno było tego robić w ciemności"

O kontrowersje związane ze szczepieniami na WUM pytany był w "Faktach po Faktach" prezes Naczelnej Rady Lekarski profesor Andrzej Matyja. Jak przyznał, gdy dowiedział się o sytuacji nie pomyślał "nic zdrożnego". - W różnych państwach różnie to bywa jeżeli chodzi o promocję szczepień. Na całym świecie najpierw szczepimy personel medyczny, ale nie tylko. Dla pokazania i rozwiania wszelkich wątpliwości w USA jednym z pierwszych zaszczepionych był prezydent elekt Joe Biden – zwrócił uwagę lekarz.

- Należy to jednak zrobić w sposób transparenty i przejrzysty, a nie w nocy i w nieprzemyślany sposób - podkreślił. - Nie mamy szczegółowych informacji, jak do tego doszło, więc oczekuję rzetelnego, w pełni wyjaśniającego tę kwestię komunikatu - dodał.

Zdaniem gościa TVN24 "większość osób ze świata kultury, które zostały zaszczepione, zostało w to wszystko wkręcone". - Większość z nich odczuło to jako gest obywatelskiej zachęty do szczepień - uznał.

- Nie wolno było tego ukrywać. Nie wolno było tego robić w ciemności. To miało być jasne, czytelne i transparentne. Wtedy nie byłoby żadnych niedopowiedzeń i wątpliwości. Dobre intencje, które wykazały te osoby, zostały bardzo źle odczytane i wykorzystane politycznie – ocenił profesor Matyja.

"Strategia szczepień jasno wskazuje jakie grupy, w jakiej kolejności powinny być szczepione"

Andrzej Matyja przypomniał, że "cała strategia i organizacja szczepień jasno wskazuje, jakie grupy, w jakiej kolejności powinny być szczepione". - Jest jednoznaczny zapis kto do której grupy jest przynależny. Że to personel medyczny powinien być szczepiony w pierwszej kolejności – zaznaczył.

- Nie wynika to z jakiegoś kumoterstwa czy uprzywilejowania medyka. Chodzi o to, by to medycy, którzy powinni się cieszyć zaufaniem społecznym, dali przykład – powiedział.

Dodał również, że "my jako personel medyczny mamy praktycznie codziennie kontakt z pacjentem". - Jesteśmy na pierwszej linii możliwości kontaktu z zarazkami. To czyni nas zdecydowanie bardziej narażonymi na zakażenie wirusem i na powikłania z tego wynikające. Stąd konieczność ochrony kadry medycznej, bo bez niej system ochrony zdrowia przestałby funkcjonować – oświadczył.

